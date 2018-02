Rogozin: le sanzioni contro la Russia introdotte per sempre

"Le sanzioni sono la reazione del vecchio nemico per il nostro rafforzamento. E cadranno solo nel caso in cui saremo di nuovo deboli", ha detto in un'intervista al quotidiano Kommersant. Secondo lui, per la Russia, le sanzioni sono la possibilità di mostrare i tratti del carattere nazionale. Alla domanda se le sanzioni interferiscono con il riarmo dell'esercito, Rogozin ha spiegato che "la difficoltà" esiste, ma le misure sono state adottate.

"Il comando della sede del collegio militare industriale ha come compito principale quello di evitare l'interruzione dei termini di consegna dei prodotti militari ai clienti esterni e interni" ha detto il vice-premier.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Vucic: non imporremo mai le sanzioni alla Russia

Le sanzioni anti-russe

Nel mese di agosto dello scorso anno, il presidente Donald Trump ha firmato la legge CAATSA, diretta contro la Russia, l'Iran e la Corea del Nord. In autunno la Casa Bianca ha presentato una lista di persone e organizzazioni della difesa e del settore dell'intelligence, per "significative" transazioni contro cui possono essere introdotte sanzioni. Il dipartimento di stato ha detto che il documento sarà un deterrente per coloro che desiderano fare accordi con le aziende russe e ha già portato a "un miliardo di perdite per la difesa russa".

Il rapporto tra Russia e Occidente è peggiorato per la crisi ucraina. Mosca è stata accusata di annessione illegale della Crimea e di intervento nel conflitto nella parte orientale dell'Ucraina. La Russia ha ripetutamente affermato che gli abitanti della Crimea, in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite hanno votato per la riunificazione con la Russia. Mosca sottolinea che non è parte del conflitto ucraino.

Dopo l'introduzione di restrizioni dei paesi occidentali, la Russia ha adottato misure di ritorsione e sostituito le importazioni. Mosca ha ripetutamente affermato che parlare la lingua delle sanzioni è controproducente. Recentemente, nei paesi dell'UE si sentono sempre più opinioni per la necessità della loro cancellazione.