Esperto: dove verrà usata la nuova portaerei della Marina russa

Secondo i calcoli preliminari, la lunghezza della nuova nave sarà di 330 metri, la larghezza di 40, sarà in grado di trasportare fino a 90 aerei ed elicotteri, intercettare navi a lunga distanza di sorveglianza radar. Il sistema di lancio della nuova nave sarà composto da trampolino e dispositivo di individuazione, il ponte di volo sarà due volte più grande di quello dell'Admiral Kuznetsov, che rimane l'unica portaerei della marina russa.

Nello sviluppo della nave è coinvolto il centro di ricerca Krilovskij nell'ambito del nuovo programma statale per le armi, pianificato per gli anni 2018-2025. Il direttore commerciale della rivista "Arsenale della Patria", l'esperto militare Aleksey Leonkov in onda su radio Sputnik ha parlato dei vantaggi del veicolo.

© AP Photo/ File Media: dettagli sulla nuova portaerei russa

"Questo progetto è designato con il numero 23000 che si chiama Storm, tempesta. Si tratta di una grande portaerei, più grande dell'Admiral Kuznetsov, di circa 60 metri di lunghezza. Ha due piste sul ponte: una come quella dell'Admiral Kuznetsov, gli aerei decolleranno con l'aiuto del trampolino, sull'altra con l'aiuto di catapulte, per aumentare le opportunità della portaerei di far partire in una volta sola più aerei. È probabile che riceverà un dispositivo nucleare e sarà progettata tenendo conto della classe di ghiaccio. Le navi di questa classe devono andare in aree oceaniche, niente deve limitare la loro attività di combattimento. Cioè non per il Mar Baltico e Mar Nero: queste navi sono progettate per le flotte del Nord e del Pacifico. La presenza di una portaerei nel gruppo navale aumenta la potenza di fuoco durante lo svolgimento delle operazioni di terra e di resistenza ai sistemi antimissilistici" ha detto l'esperto.

La corporazione unita navale prevede di modernizzare la portaerei Admiral Kuznetsov, il contratto verrà presto firmato, ha detto il direttore generale Aleksej Rakhmanov.