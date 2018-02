Gran Bretagna, quattro vittime nell'esposione a Leicester

Quattro persone sono morte nell’esplosione di ieri a Leicester, in Inghilterra: lo ha riferito la polizia. Altri quattro – hanno spiegato gli agenti – rimangono in ospedale.

Non vi è alcuna indicazione che l'esplosione avvenuta nella città di Leicester, nelle Midlands orientali in Inghilterra, possa essere collegata al terrorismo: lo ha detto il dipartimento di polizia del Leicestershire in un comunicato stampa.

"La causa dell'esplosione sarà oggetto di un'indagine congiunta da parte della polizia e del servizio antincendio di Leicestershire. Vorremmo chiedere ai media e al pubblico di non speculare sulle circostanze dell'incidente, ma in questa fase non vi è alcuna indicazione che possa essere collegato al terrorismo".

Domenica, i media hanno riferito che, secondo testimoni oculari, un'esplosione ha colpito un edificio a due piani su Hinckley Road intorno alle 07:10. Il dipartimento di polizia locale ha riferito di un "grave incidente" nell'area, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla sua causa.