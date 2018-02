Berlino: Germania e Francia pronte a collaborare con la Russia sulla Siria

Germania e Francia sono disposte a collaborare con la Russia e gli altri partner internazionali per una soluzione politica in Siria nell'ambito del processo di Ginevra, secondo una dichiarazione pubblicata del portavoce del governo tedesco.

In precedenza, il servizio stampa del Cremlino ha riferito di una conversazione telefonica tra i leader di Germania, Francia e Russia per la situazione in Siria.

"Loro hanno lasciato capire, che il cessate il fuoco è anche la base per promuovere gli sforzi per trovare una soluzione politica nell'ambito del processo delle Nazioni Unite a Ginevra. Germania e Francia sono disposte a collaborare con la Russia e gli altri partner internazionali per questo obiettivo", si legge in un comunicato del consiglio dei ministri tedesco.