Le dichiarazioni del vice capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina Viktor Kononenko sui tentativi dei servizi speciali russi di far saltare in aria l'incrociatore missilistico Ukraina sono una provocazione. Lo ha dichiarato in una conversazione con RT il vice capo del comitato per la difesa e la sicurezza della Duma di stato Yuri Shvytkin.