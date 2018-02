Vucic: non imporremo mai le sanzioni alla Russia

"Sì, siamo sulla strada europea, ma non abbiamo intenzione di sacrificare i nostri valori tradizionali e le relazioni tradizionali. Non abbiamo intenzione di imporre sanzioni alla Russia, in ogni caso, questo finché io sarò presidente e fintanto che il mio partito avrà la maggioranza in Parlamento" ha detto Vucic in un'intervista sul canale TV Russia 1.

Ha aggiunto che la Serbia intende cooperare con tutti al fine di tutelare i propri interessi e per attuare il modello europeo di sviluppo del paese, senza però interrompere le relazion con gli altri partner tradizionali.

Mercoledì scorso, il presidente serbo ha incontrato il Ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. La visita è stata programmata in coincidenza con il 180° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. L'argomento principale dei colloqui è stata la situazione in Europa e nei Balcani, nonché l'attuazione delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla composizione del Kosovo.

Come riportato in precedenza, Vucic in una dichiarazione alla stampa dopo l'incontro con Lavrov ha detto che le autorità serbe non si uniranno alle sanzioni dell'Occidente contro la Russia. Secondo Vucic, ha "già dettp a Washington,a Mosca, e a Bruxelles che la Serbia non imporrà sanzioni contro la Russia e che non farà mai nulla per danneggiare la Russia, e che la Russia non ha fatto nulla per danneggiare la Serbia".