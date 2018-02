CIO ammette possibile ritiro parziale sanzioni da Comitato Olimpico Russo

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non esclude di ritirare parzialmente le sanzioni contro il Comitato Olimpico Russo alla fine dei Giochi Olimpici del 2018, ma non specula su questo tema fino alla decisione ufficiale, dichiara il portavoce del CIO Mark Adams.

L'appartenenza del Comitato Olimpico Russo al CIO è stata sospesa dopo una serie di scandali di doping nei confronti degli sportivi russi. Il comitato esecutivo del CIO avvierà una riunione su questo tema sabato.

Allo stesso tempo, Adams ha notato che il CIO non si pente della decisione di consentire agli atleti russi in uno stato neutrale prima dei Giochi del 2018, nonostante due casi di test antidoping positivi durante le Olimpiadi di Pyeongchang.

L'atleta russa Nadezhda Sergeeva è risultata positiva ad un test antidoping per trimetazidina il 18 febbraio. In precedenza, è risultato positivo ai test con del mildronato è stato scoperto nei test di un altro atleta russo, Alexander Krushelnytsky, che è stato costretto a restituire una medaglia di bronzo vinta in una competizione di curling a doppio misto.

Il 5 dicembre, il Comitato Esecutivo del CIO ha deciso di ammettere i russi alle Olimpiadi di Pyeongchang in uno stato neutrale, e che il Comitato Olimpico Russo doveva essere squalificato. Allo stesso tempo è stato dichiarato che il Comitato potrebbe essere ripristinato entro la fine dei Giochi, e che la squadra russa avrebbe potuto partecipare con la bandiera alla cerimonia di chiusura.