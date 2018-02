Nuova seduta del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Siria prevista oggi

"Oggi avrà luogo un'altra seduta del Consiglio di sicurezza", ha detto Broglie in una conferenza stampa, aggiungendo che Berlino "non riesce a capire il motivo per cui il Consiglio di Sicurezza non ha può adottare una risoluzione "sulla Siria.

In precedenza, la Svezia e la delegazione del Kuwait hanno fatto circolare al Consiglio di Sicurezza una bozza di risoluzione che impone 30 giorni di cessate il fuoco in Siria per la fornitura di assistenza umanitaria. Il regime di cessate il fuoco deve entrare in vigore 72 ore dopo l'adozione della risoluzione. Secondo l'iniziativa proposta, 48 ore dopo il cessate il fuoco le Nazioni Unite dovrebbero iniziare a distribuire gli aiuti umanitari.

In una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU la Russia ha proposto di non stabilire alcun limite al cessate il fuoco e di imporre alle parti di "fermare la collisione nel più breve tempo possibile, per dar prova di moderazione e di lavorare su immediato de-escalation e forti pause umanitarie in Siria per almeno 30 giorni" per la sicurezza delle operazioni umanitarie.