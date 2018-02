Il direttore dell'Istituto per la memoria nazionale Vladimir Vyatrovich ha proposto di cambiare nome al parlamento perché quello attuale, Verkhovna Rada, è di origine sovietica.

"Il nome Verkhovna Rada è un'eredità sovietica. Penso cambiarlo richieda ancora diversi dibattiti e discussioni, ma per noi questa è una nuova idea", ha detto Vyatrovich.

Verkhovna Rada è la traduzione in ucraino di "consiglio supremo", l'organo legislativo attivo durante la Repubblica sovietica ucraina. Il nome è stato adottato ufficialmente nel giugno 1996, quando in Ucraina entrò in vigore la nuova costituzione.