Simonyan commenta il consiglio del Dipartimento USA a cercare risposte da RT e Sputnik

"Prima, quando al Dipartimento di Stato non avevano risposte, dicevano che avrebbero chiesto all'ufficio. Ora sono alla ricerca di risposte da RT e Sputnik. Non è male" ha detto.

Secondo Heather Nauert, Sputnik e RT "hanno la responsabilità" per la cessazione della violenza in Siria. Tuttavia, la portavoce del Dipartimento di Stato americano non ha spiegato di che tipo di responsabilità si tratta.

Alla fine di gennaio, il segretario di stato USA Rex Tillerson ha accusato le autorità siriane in uso di armi chimiche a Ghouta est e la Russia, che presumibilmente "copre" il regime di Bashar Assad. In risposta, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le accuse contro Damasco si basano esclusivamente su voci, messaggi dei social network e testimonianze di militanti, il Cremlino ha sottolineato che sono infondate, poiché gli USA non hanno presentato alcuna prova.