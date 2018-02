Aksenov: chi ha difeso la Crimea nel 2014

La milizia popolare della Crimea compie quattro anni, in questo giorno nel 2014 i cittadini si sono uniti in segno di protesta contro i disordini a Kiev. Venerdì mattina nel centro di Simferopol, presso il monumento della "Milizia popolare di tutti i tempi" c'è stata una manifestazione. Nel 2014 l'esercito ha contribuito a garantire l'ordine pubblico nel periodo del referendum, con il quale la penisola è entrata a far parte della Russia, è intervenuto poi il deputato del parlamento che ha avviato la creazione della milizia, il leader del partito "Unità russa" Sergei Aksenov.

"Ricordiamo, come quattro anni fa, nel 2014, con voi ci siamo radunati presso il Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea, poi divenuto Consiglio Supremo, ci siamo preparati a respingere gli attacchi dei nazionalisti, che ci minacciavano con i "treni dell'amicizia" e così via. Insieme, abbiamo preso la fatidica decisione e difeso il nostro paese" ha detto alla manifestazione dedicata alla creazione della milizia della Crimea.

"Per questa festa, cari amici, vi ringrazio per il coraggio, per la posizione, per aver dimostrato carattere, siete venuti in piazza e grazie a voi tutto questo ha avuto luogo. Alla festa!" ha detto.

Nella piazza centrale di Simferopol sono stati esposti un carro armato T-72, veicoli blindati Ris' e Taifun, un lanciatore di fuoco, artiglieria, cannoni antiaerei. I bambini hanno visto le armi, per loro, l'esercito ha condotto una dimostrazione armata e di combattimenti a mani nude.