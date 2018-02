'L'inferno che si ripete': base USA in Portogallo potrebbe diffondere il cancro

Sempre più abitanti del Portogallo dell'Isola di Terceira sono affetti da malattie mortali, in particolare il cancro, i tassi si diffondono in maniera diversissima dal resto dell'arcipelago delle Azzorre.

Terceira non è diversa dalle altre isole, tranne che in una cosa. L'agenzia RUPTLY ha svolto un'esclusiva indagine a riguardo.

La base aerea Lajes

Il base militare Lajes sull'Isola di Terceira, ha ospitato la 65esima base degli Stati Uniti per decenni. Dalla seconda Guerra Mondiale, è considerata una delle basi più comode: una pista di atterraggio in mezzo all'Oceano Atlantico, situata in posizione strategica tra USA e Europa.

Serve come punto centrale della stazione di rifornimento per gli aviatori americani, contiene un vasto numero di serbatoi di carburante e altri impianti di stoccaggio. Gli scienziati locali dicono che nel corso del suo sfruttamento, ci sono state diverse grandi di perdite che potrebbero aver contaminato le acque locali, le falde acquifere e del suolo. Per rendere le cose ancora più spaventose, gli abitanti sono stati allarmati da attività nucleari mortali della base, mentre i funzionari sono rimasti in silenzio.

Base USA in Portogallo potrebbe diffondere il cancro

Base USA in Portogallo potrebbe diffondere il cancro

Il Cancro ha colpito l'isola

Gli scienziati e attivisti dell'isola parlano del numero di coloro che soffrono di gravi malattie e il numero di chi muore di cancro è in rapida crescita. Marcos Fagundes, cittadino e membro del movimento civico legale per l'immediata bonifica dell'isola, riporta spaventose statistiche:

"…nella città Praia da Vitoria ci sono strade dove in ogni casa da un lato della strada c'è stato o c'è almeno un caso di cancro, e, dall'altro lato della strada, c'è in ogni casa. Non è normale" ha detto.

Norberto Messias, professore e ricercatore presso la Scuola Superiore della Sanità, riporta informazioni ancora più inquietanti sulle statistiche del cancro. Secondo lui, un numero maggiore di casi di cancro sono stati registrati sull'isola, che nel resto delle Azzorre. A Terceira ci sono fino al 33% di alcuni tipi di cancro, in particolare tumori rari come il cancro degli occhi, che su tutto l'arcipelago, riguardano solo l'8.52% della popolazione delle Azzorre.

Base USA in Portogallo potrebbe diffondere il cancro

Preoccupanti report e scoperte

Messias ha mostrato uno dei suoi recenti ritrovamenti dalla Baia di Praia. Sembra una pietra nera ma secondo lui è un campione di residui di idrocarburi: sedimenti di idrocarburi, ed è convinto che è collegato con le perdite della base aerea degli USA.

Base USA in Portogallo potrebbe diffondere il cancro

Il professore dell'Università delle Azzorre, Felix Rodrigues ha detto che 88,000 litri di carburante sono stati versati negli ultimi 10 anni, solo tra quelli documentati. Secondo lui ce ne sono altri non riportati.

"Questo è un inferno che si ripete in diverse isole che sono occupate dagli americani, è quasi una ‘politica di terra bruciata', dove i problemi si accumulano e il governo locale non reagisce, la popolazione non ha la capacità di assumere una presa di posizione, forse come risultato dell'analfabetismo scientifico, per la mancanza di conoscenza sulle relazioni di causa-effetto," ha detto Rodrigues.

Ancora più preoccupanti sono i due report del quotidiano locale Diario Insulare ottenuti tramite una fonte confidenziale. Secondo loro, l'esercito americano è consapevole di circa "30 aree di attenzione" e 17 grandi fuoriuscite di carburante, 6 hanno il massimo livello di gravità. Sono contenute anche informazioni su 38 aree con alte concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti, piombo e zinco sia nell'acqua e nel suolo.

‘C'è relazione tra il cancro e la base americana'

Messias è convinto che "c'è una relazione tra l'aumento dei tassi di casi di cancro e le gravi condizioni di salute e la presenza della base aerea USA".

"Non abbiamo diverso materiale genetico, non abbiamo una cultura diversa, non abbiamo diverse abitudini alimentari, sono le stesse di ogni altro portoghese. L'unica cosa che ci differenzia è l'inquinamento della base. Non vedo altro motivo per avere una maggiore incidenza sulla salute dell'area" ha detto il professore.

