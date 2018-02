"Il dipartimento di stato in pratica chiede a Mosca di accettare che le forze di pace delle Nazioni Unite svolgano un ruolo di occupazione dell'esercito nel Donbass e lo hanno dato su un piatto d'argento al regime di Kiev, che già da tempo ha ripulito il Donbass", ha scritto il senatore su Twitter, che ha sottolineato che tale schema è "comprensibile, ma impossibile", e al dipartimento di stato è il momento di capirlo.

Kiev chiede l'introduzione in Donbas delle forze di pace delle Nazioni Unite. In precedenza, il presidente Vladimir Putin, ha dichiarato che supporta l'idea di inviare forze di pace in Ucraina, ma per garantire la sicurezza del personale dell'OSCE. Il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin ha dichiarato che Kiev, Washington, Berlino e Parigi praticamente hanno sviluppato un progetto congiunto di risoluzione delle Nazioni Unite per la pace nel Donbass. A Mosca, queste iniziative sono state confrontate con l'introduzione nel Donbass "di un'amministrazione occupante".

Le autorità ucraine nel mese di aprile 2014 hanno iniziato un'operazione militare contro le repubbliche autoproclamate di Lugansk e Donezk, che hanno dichiarato l'indipendenza dopo il colpo di Stato in Ucraina nel mese di febbraio 2014. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, le vittime del conflitto sono più di 10 mila.