Gli USA non escludono attacco alle Forze Armate in Siria

"Una soluzione militare non è esclusa in qualsiasi situazione. Non vogliamo essere al centro del conflitto siriano, ma vogliamo fare tutto il possibile per proteggere le persone dalle armi chimiche", ha dichiarato Haley. Ed ha sottolineato che gli USA continuano a esercitare pressioni sulla Russia, che, secondo Haley, "copre" il governo del presidente siriano Bashar al-Assad e impedisce la consegna di aiuti umanitari ad Est di Ghouta.

Haley non ha escluso che Washington può ancora colpire in Siria, come nel mese di aprile 2017, se sono confermati i dati sull'utilizzo di armi chimiche.

"Attacchi missilistici non vengono applicati solo così. È necessario capire chi sarà nella zona dell'attacco. Il Presidente Donald Trump ha fatto capire che non starà a raccontare i suoi piani, ma Assad capisce che agiremo, se troviamo la prova dell'uso di armi chimiche", ha dichiarato Haley, sottolineando che il leader siriano cammina su "una linea sottile".

Alla fine di gennaio il capo del Dipartimento di Stato americano Rex Tillerson ha accusato le autorità siriane di usare armi chimiche contro la popolazione civile a Ghouta est. Il dipartimento diplomatico USA ha anche sottolineato che Mosca sta facendo tutto il possibile per proteggere il regime del leader siriano Bashar al-Assad, che presumibilmente "continua a utilizzare armi chimiche". In risposta, il ministero della Difesa della Russia ha dichiarato che le accuse degli USA sull'uso di armi chimiche da parte delle forze governative in Siria si basano esclusivamente su voci, messaggi dei social network e testimonianze di militanti. Il ministero degli esteri russo, a sua volta, ha denunciato le dichiarazioni di Washington, definendole infondate.