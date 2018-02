Siria, Pentagono: Nessuna minaccia da caccia russi Su-57

Il dispiegamento di caccia russi Su-57 in Siria non rappresenta una minaccia per le operazioni militari della coalizione guidata dagli Stati Uniti e gli Stati Uniti continueranno a ridurre il rischio di scontri accidentali con la Russia come al solito.

Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento della Difesa statunitense Eric Pahon.

"Non consideriamo questi jet [Su-57] — ha precisato — una minaccia per le nostre operazioni in Siria e continueremo a ridurre il rischio delle operazioni se necessario".