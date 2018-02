L'identikit dell'aggressore contro l'Ambasciata USA in Montenegro

I motivi dell'attacco non sono ancora noti, ma su Facebook Jaukovic aveva in precedenza pubblicato un documento che conferma che il 16 giugno 1999 gli è stata conferita una medaglia per meriti nel campo della difesa e della sicurezza.

Jaukovic viveva a Podgorica, ma era nato nella città serba di Kraljevo.

Il rappresentante ufficiale della polizia Enis Bakovic ha detto in una conferenza stampa nella capitale montenegrina che l'aggressore ha usato le bombe a mano M75.

"E' stato identificato grazie all'analisi del Dna, inoltre è stato identificato da un parente".

Secondo Bakovic, la polizia insieme all'FBI sta indagando sui motivi che possono aver spinto l'uomo a questo gesto e verifica se lo stesso Jaukovic abbia agito da solo o abbia avuto dei complici.