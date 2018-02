Gli esperti dell'Accademia Russa delle Scienze credono che sia troppo presto per l'uomo pensare di volare sul Pianeta Rosso. Non si tratta di problemi legati al trasporto, ma alla necessità di sconfiggere un nemico invisibile agli occhi.

Il principale pericolo per l'uomo non è il fatto stesso di viaggiare verso Marte, ma sta nei tipi di radiazioni inesplorate. Spesso i tentativi di proteggersi dalle radiazioni possono solo peggiorare la situazione, ovvero i mezzi a disposizione oggi per contrastare la radioattività non solo potrebbero rivelarsi inutili, ma peggiorare gli effetti delle radiazioni.