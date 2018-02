Marines USA hanno iniziato a prepararsi per l'inverno russo

I marines americani stanno conducendo un addestramento speciale in Norvegia per prepararsi ad eventuali scontri militari con le forze armate di Russia o Corea del Nord.

"Probabilmente lo scontro sarà infernale in termini di preparazione fisica e costi finanziari dei contribuenti rispetto alle operazioni in Medio Oriente con temperature a cui il corpo è abituato", riporta il sito defensenews.com.

Non è la prima volta che i marines americani prendono parte ad esercitazioni militari in condizioni estreme di freddo: lo scorso anno 300 soldati statunitensi sono stati coinvolti in manovre militari nel Paese scandinavo in condizioni estreme dal punto di vista meteo.