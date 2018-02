Times: Ministro della difesa britannico definisce Russia minaccia

La Russia e altri stati, compresa la Corea del Nord, sono una minaccia più grande del terrorismo per il Regno Unito. Lo ha dichiarato il Ministro della difesa Gavin Williamson. Ha anche comunicato che il dipartimento ha bisogno di maggiori fondi per un possibile conflitto internazionale, scrive il Times.

La Russia e la Corea del Nord sono una minaccia molto più grave del terrorismo. Lo ha dichiarato il capo del Ministro della difesa del Regno Unito Gavin Williamson, scrive il Times.

Il Ministro ha dichiarato che il dipartimento della difesa ha bisogno di più fondi e finanziamenti per prepararsi ad un potenziale conflitto internazionale. È da una vita di un intera generazione che Londra non prendere in considerazione uno scenario del genere, ritiene la testata.

La dichiarazione del Ministro è nettamente diversa dalla precedente strategia per la sicurezza nazionale della Gran Bretagna nella quale il terrorismo era in cima alla lista delle potenziali minacce. Inoltre la proposta richiama quella degli Stati Uniti che hanno stabilito come obiettivo principale la rivalità strategica con paesi come la Cina e la Russia, e non la lotta al terrorismo, ha sottolineato in un articolo.

Secondo Williamson il mondo è stato "colto di sorpresa" davanti alla crescente potenza di Mosca e Pechino. "A quanto pare adesso dobbiamo tutti capire come investire più fondi davanti a queste minacce, con le quali non abbiamo dovuto avere a che fare negli ultimi 25 anni" ha aggiunto il Ministro.

Inoltre ha osservato la "crescente disinvoltura" del Cremlino. Il Ministro ha fatto l'esempio "dell'aumento di dieci volte dell'attività" dei sottomarini russi nell'Atlantico del Nord, della crescente presenza di Mosca nell'Atlantico settentrionale e la sua partecipazione alla guerra siriana.

"Inoltre osserviamo che i nuovi governi iniziano a ricoprire un ruolo sempre più importante nel mondo, in particolare la Cina. Vediamo provocazioni della Corea del Nord. Se non reagiremo a queste minacce allora la sicurezza del nostro paese sarà compromessa" ha dichiarato Williamson.

Davanti a Williamson si prospetta un difficile compito. Dovrà rattoppare i buchi nel budget del Ministero della difesa e cercare fondi per £20 miliardi affinché la Gran Bretagna nei prossimi 20 anni possa costruire navi da guerra, caccia e sottomarini spiega il Times.