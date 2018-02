Siria, Russia convoca Consiglio di sicurezza

Oggi Vassily Nebenzya, ambasciatore russo alle Nazioni Unite, ha proposto di convocare una riunione del Consiglio di sicurezza per considerare la situazione siriana.

Si prevedono le votazioni anche su una bozza di risoluzione sull'introduzione di un cessate il fuoco di 30 giorni in Siria per la fornitura di aiuti umanitari e per l'evacuazione medica. La Svezia e il Kuwait hanno diffuso la proposta e hanno chiesto un voto "il più rapidamente possibile", ma si deve sapere la posizione russa, dato che non è chiaro se la Russia ricorrerà al proprio diritto di veto per bloccare la proposta.

I promotori sperano che la Russia si limiti ad un'astensione, anche se l'ambasciatore russo ha definito la sutuazione "complessa", aggiungendo che "ci sono terroristi là fuori che l'esercito siriano sta combattendo e questi terroristi stanno bombardando Damasco".

Staffan De Mistura, inviato speciale dell'ONU in Siria, ritiene che non sarà facile arrivare alla tregua.

Ieri, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la situazione in Siria, sopratutto in Ghouta orientale, "l'inferno sulla terra".