Le città dell’Europa subiranno sempre più ondate di caldo anomale

I climatologi britannici hanno creato un modello del possibile cambiamento nella frequenza degli eventi meteorologici estremi in 571 città europee entro la seconda metà del XXI secolo. È emerso che, anche nello scenario più ottimistico della maggior parte delle città, il numero di giorni eccezionalmente caldi aumenterebbe in modo significativo.

Ora più di tre quarti della popolazione europea vive in città e questo numero continua a crescere. Secondo stime recenti, entro la metà del secolo potrebbe raggiungere l'82%. Per valutare il possibile impatto dei cambiamenti climatici su una persona che vive in Europa, è necessario valutare le loro conseguenze nelle città. Sulla base delle stime dei cambiamenti meteorologici, è possibile prevedere il rischio di occorrenza delle ondate di calore anomale (simile a quello di Mosca nel 2010 ad esempio) o ad alluvioni derivanti dalle piene dei fiumi. Tali valutazioni aiuteranno a ridurre le possibili perdite economiche e a ridurre il tasso di mortalità della popolazione.

Per stimare l'incidenza degli eventi climatici estremi, come siccità, inondazioni e ondate di calore, i climatologi inglesi sotto la direzione de Selma B. Guerreiro dell'università di New Castle hanno realizzato un modello dei cambiamenti climatici avvenuti in 571 città europee dalla seconda metà del 21 secolo. Per fare questo, gli scienziati hanno utilizzato uno dei modelli climatici più affidabili, il CMIP5, e uno scenario di alti livelli di emissioni di gas serra. Sulla base dei risultati della simulazione, gli scienziati hanno ottenuto dati per la quantità di precipitazioni, temperatura massima, media e minima. Gli autori hanno analizzato i valori medi medi annuali e mensili di tutti questi parametri, in base ai quali sono stati stimati l'ammontare e la frequenza di alluvioni, siccità e le ondate di calore anomale nei periodi estivi. I dati ottenuti per il periodo dal 2051 al 2100 sono stati confrontati con il valore storico medio dal 1951 al 2000.

A causa delle numerose variabili e incertezze dell'esposizione del clima cittadino ai cambiamenti climatici gli scienziati hanno realizzato delle stime per ogni singola città in base a tre scenari: bassa, media e alta influenza dei cambiamenti climatici. Tra gli altri risultati, gli scienziati hanno analizzato la possibile temperatura massima durante le ondate di caldo, la durata di questi periodi, il possibile aumento della frequenza e il pericolo di alluvioni, la durata dei periodi di siccità e la probabilità di superare i record di temperatura.

È risultato che anche nel migliore degli scenari possibili, il numero delle giornate anomalmente calde crescerà nel prossimo futuro.

Il cambiamento sarà più evidente nelle città del sud dell'Europa dove l'aumento della temperatura potrà raggiungere il 69% in più. Per quanto riguarda l'Europa centrale la temperatura massima delle ondate di calore va da un minimo di 2 ai 7 gradi Celsius secondo lo scenario ottimistico, mentre potrebbe aumentare fino a 14 gradi nel peggiore dei casi.

Nelle regioni meridionali d'Europa (in particolare la penisola iberica) aumenterà la probabilità di frequenti siccità, e nell'Europa nord-occidentale al contrario, può aumentare la frequenza di inondazioni. Pertanto, secondo i risultati del sondaggio, nell'85% delle città del Regno Unito aumenterà sensibilmente la frequenza delle alluvioni.

Per quanto riguarda le grandi città, il maggior rischio di un aumento della siccità saranno oggetto di Madrid, Atene e Lisbona, aumenterà la frequenza di inondazioni a Dublino, Helsinki e Riga, e il numero di giorni di ondate di calore aumenterà più fortemente a Roma, Stoccolma, Praga e Atene. Allo stesso tempo, circa cento città saranno a rischio per due di questi parametri e 18 su 571 città si trovano nella zona a rischio per tutti i criteri presi in considerazione dagli scienziati.

Una delle cause di queste condizioni meteorologiche estreme in Europa è dovuto allo spostamento dei flussi ad alta quota negli strati superiori della troposfera sul Nord Atlantico dai loro percorsi abituali. Le deviazioni dei flussi atmosferici verso nord o verso sud portano a siccità e incendi in Europa, e questo effetto è particolarmente evidente dalla metà del 20° secolo.