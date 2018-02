Media: ambizioni militari di Trump minacciate dall’obesità

La testata riporta i dati statistici secondo i quali quasi tre quarti dei cittadini USA tra i 17 e i 24 anni d'età non sono idonei al servizio militare a causa dell'obesità e altri problemi di salute, nonché a causa dei precedenti penali e alla mancanza d'istruzione.

"Tutti noi immaginiamo il cittadino americano medio come un duro, pronto a tutto. Questa immagine non corrisponde più alla realtà" ha dichiarato in una intervista la testata il tenente generale in pensione dell'esercito americano Thomas Spor.

A detta sua negli ultimi 10-15 anni la percentuale di americani obesi è "schizzata alle stelle". Inoltre aumenta la quantità di asmatici, la quota di diplomati della scuola soddisfa appena i valori accettabili, e la situazione con la criminalità non è migliorata.

La testata osserva che il nuovo budget militare prevede un incremento dell'esercito americano di 56 000 unità di personale entro il 2023. Ma il Pentagono difficilmente potrà garantire il reclutamento persino con la quantità attuale di nuovi coscritti, si legge nell'articolo.

Secondo Spor nel 2009 l'esercito ha cercato di attirare nuove reclute con abbassando i criteri di selezione. Questo ha portato all'entrata nell'esercito USA di più persone con precedenti penali che spesso non seguivano la disciplina.

Il Pentagono dovrà quindi incrementare il budget rispetto a quello pianificato per attirare alla coscrizione più giovani, conclude il Politico.