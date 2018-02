Rosturism: epidemia di morbillo in Europa

Rosturism (Agenzia Federale per il Turismo) ha invitato i tour operator che organizzano viaggi in Europa a informare i clienti della diffusione di un epidemia di morbillo nel territorio dei paesi europei; e ai russi di prendere in considerazione queste informazioni quando si pianifica un viaggio.

In precedenza giovedi, Rospotrebnadzor ha riferito che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il numero di casi di morbillo in Europa alla fine del 2017 rispetto al 2016 è aumentato di 3 volte e ci sono più di 21 mila casi di infezione. Nel 2018, continuano le epidemie di morbillo in Inghilterra, Grecia, Germania, Italia, Romania, Serbia, Francia e Ucraina.

Il Ministero della sanità britannico a gennaio 2018 ha riferito che i focolai di morbillo sono stati osservati in sei regioni del paese, e ha richiamato l'attenzione dei epidemiologi di vigilare sulle persone con febbre provenienti dalla Romania, Germania e Italia. Il Center for Disease Control degli Stati Uniti all'inizio di gennaio, ha informato circa l'epidemia di morbillo in corso in Serbia e ha raccomandato i cittadini americani di non visitare questo paese senza vaccinazione contro il morbillo. Come in altri paesi europei, l'epidemia di morbillo continua in Serbia dalla fine di ottobre 2017.

"L'Agenzia Federale per il Turismo esorta i cittadini russi a considerare queste informazioni al momento di pianificare i viaggi e ai tour operator, che organizzano viaggi in Europa, di informare i propri clienti circa l'epidemia di morbillo nei paesi europei" ha detto in un comunicato l'Agenzia Federale del Turismo.

Il Morbillo è malattia virale infettiva acuta con alta suscettibilità, che è caratterizzata da febbre alta, infiammazione delle mucose orali e del tratto respiratorio superiore, congiuntivite e le caratteristico papule sulla pelle. Secondo le stime dell'OMS nel mondo nel 2011 158.000 persone sono morte di morbillo, la maggior parte di loro bambini di età inferiore ai cinque anni.