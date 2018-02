La portaerei russa Admiral Kuznetsov ha ispirato Voentorg per una collezione di vestiti

"Nell'anno del centenario della organi commerciali militari subordinati al Ministero della difesa l'azienda russa Voentorg ha introdotto una nuova collezione di abbigliamento con il marchio Armata della Russia. Questa volta i progettisti si sono ispirati all'esplorazione dell'Artico, così come alla navigazione nel Mediterraneo della portaerei Admiral Kuznetsov davanti le coste della Siria" ha dichiarato la compagnia a Sputnik.

Nel design dei capi d'abbigliamento sono stati usati i colori associati alle uniformi degli equipaggi del gruppo d'aviazione sulla portaerei Admiral Kuznetsov.

La collezione comprende abiti per adulti e per bambini. Tra i capi per bambini c'è la T-shirt "Difensore della Patria", la versione adattata per i bambini"1/2 Difensore della Patria", nonché gli indumenti con la stampa "Timbro 23", che elenca tutte le qualità del Difensore della Patria: il coraggio, la cortesia, audacia, forza, affidabilità, temerarietà, modestia, ecc.

La collezione è già in vendita.

Voentorg è un'impresa affiliata del Ministero della Difesa. L'azienda ha più di 1.900 negozi, caffè, mense e negozi di tè; negozi di prodotti domestici e sartorie per uniformi.

In precedenza, Voentorg ha inviatoun a richiesta a Rospatent per la registrazione del marchio "Orsetti gentili", "Arrivano i russi" e "Nell'esercito è delizioso".