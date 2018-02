Deputato di destra francese commenta risultati sondaggio “La Russia fa parte dell’Europa?”

"Sono stupito del fatto che loro (i francesi che ritengono che la Russia sia parte dell'Europa, il 29%) siano così pochi".

"La Russia è parte dell'Europa. Per convincersi di questo basta ricordarsi un pò di geografia o le parole del generale De Gaulle, che parlava di un Europa dall'Atlantico agli Urali".

"La Russia è senza dubbio parte dell'Europa perché fa parte della storia europea già da diversi secoli. È possible che questo (i risultati del sondaggio) indichi che alcuni nostri concittadini conoscono male la storia".

"È logico che i paesi confinanti con la Russia sono più inclini a ritenere che la Russia, come loro, faccia parte dell'Europa".

"Bisogna cercare di capire perché immaginano un'Europa senza Russia".

"Potrebbe essere un influenza dei media, i quali a lungo hanno parlato, specialmente negli ultimi anni, delle divergenze nella politica tra i dei due paesi (Francia e Russia)".

"La presidenza di François Hollande è stata una vera e propria catastrofe per quanto riguarda le relazioni internazionali. L'ex presidente francese ha dimenticato cosa significa la parola "diplomazia". Questa significa parlare con tutti in modo da trovare una strada per la cooperazione e l'armonia".

"Penso che diversi francesi hanno subito una forte influenza da parte di François Hollande e le sue posizioni antirusse… Credo che questo abbia fortemente influenzato coloro che guardano spesso le notizie in TV per farsi un opinione".

"Alcuni francesi non distinguono i confini dell'Europa e dell'Unione Europea. È possibile che anche questo abbia contribuito alla confusione dei concetti".