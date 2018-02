Ministro dell’economia del Venezuela a Mosca per consulenza su criptovalute

"Il Ministro delle finanze Simon Serla si trova in visita a Mosca dove condurrà delle consultazioni con il suo omologo russo. I Ministri discuteranno del lancio della criptovaluta nazionale venezuelana El Petro" hanno comunicato nell'ambasciata.

Il Venezuela ha avviato la vendita de El Petro il 20 febbraio diventando in questa maniera il primo paese con una criptovaluta nazionale. Il costo di un Petro viene equiparato dalle autorità al costo di un barile di petrolio venezuelano.

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha ordinato di iniziare condurre tutti i servizi consolari nelle ambasciate del Venezuela in tutto il mondo con il Petro, e ha approvato anche la proposta avanzata dalla Venezuelan Airways Association di acquistare carburante per gli aerei con questa criptovaluta. In futuro, ha detto, il Petro dovrebbe essere utilizzato anche per i servizi turistici.