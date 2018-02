USA: aiuti militari a Ucraina non limitati a missili Javelin

Le consegne di lanciamissili anticarro Javelin saranno solo una parte degli aiuti militari all’Ucraina, ha dichiarato il rappresentante speciale del Dipartimento di stato USA per l’Ucraina Kurt Volker in una intervista con la testata Evropeyskaya Pravda.

Ha ricordato che ai tempi dell'amministrazione Obama c'era un divieto di consegne di armamenti letali a Kiev.

"L'amministrazione Trump ha eliminato questi divieti dei tempi di Obama. Questo amplia le possibilità degli USA nel sostenere l'Ucraina. Si, i Javelin saranno solo una parte di quegli aiuti, ma si tratta di molti più armamenti. Il nostro obiettivo è di riempire quegli spazi vuoti nell'esercito ucraino aumentando le sue capacità di autodifesa" ha detto Volker.

Il rappresentante speciale ha detto che gli Stati Uniti invieranno una parte degli armamenti gratis, e quello che per Kiev non sarà abbastanza, potrà acquistarlo.

L'anno scorso, la Casa Bianca ha approvato un piano per fornire l'Ucraina armamenti letali, tra cui 35 lanciamissili Javelin. Il Ministro della difesa dell'Ucraina Stepan Poltorak ha detto, che aveva raggiunto con il capo del Pentagono James Mattis "comprensione completa" sulla questione e che le armi sarebbero state trasferite "tempestivamente e con molta attenzione".

La Russia ha ripetutamente messo in guardia sulle forniture di armi verso l'Ucraina, in quanto questo potrà solo portare ad un'escalation del conflitto in Donbass. La maggioranza dei politici europei si oppongono: secondo l'ex presidente dell'OSCE, l'attuale presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier, sarà modo molto rischioso e controproducente per uscire dalla crisi.