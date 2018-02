Alle Hawaii riconoscono impreparazione a reagire ad attacco nucleare

Le autorità delle Hawaii non sono pronte ad agire velocemente ad un attacco nucleare, risulta da un rapporto del Ministero delle difesa dello stato americano sui risultati delle indagini per il falso allarme nel mese di gennaio.

A metà gennaio tra gli abitanti delle Hawaii è stato diffuso un messaggio di allarme che informava i civili di un attacco nucleare diretto verso l'isola. I cittadini venivano esortati a nascondersi al più presto in un rifugio, questi ultimi hanno creduto che non fosse un esercitazione. Più tardi il comando del Pacifico delle forze armate USA ha comunicato che il messaggio di allarme è stato inviato per errore.

"È importante notare che l'agenzia hawaiana per le emergenze è pronta a reagire velocemente e a garantire aiuti e soccorsi nei distretti delle Hawaii per garantire un rapido superamento delle conseguenze dei disastri naturali e provocati dall'uomo, ad eccezione dell'impatto di un missile balistico nucleare " ha detto il Ministero in un rapporto.

Il documento contiene inoltre un elenco dei problemi identificati durante l'indagine e un elenco di raccomandazioni per la loro soluzione.

In particolare, l'inchiesta ha mostrato che i messaggi d'allarme non sono arrivati a tutti i telefoni dei residenti locali. Alcune aree non sono state notificate e il sito dell'agenzia delle emergenze non è riuscito a far fronte al flusso di dati. Inoltre, i funzionari governativi non sono stati in grado di coordinare le loro azioni a causa di interruzioni nelle comunicazioni wireless.

L'Ufficio ha rilevato la necessità di un migliore addestramento e di modificare il piano delle attività in caso di emergenza.