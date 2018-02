Conduttore Fox News d’accordo con Orban: i migranti minacciano l'Europa

I leader dell'UE hanno furiosamente accusato il premier ungherese Viktor Orban di autoritarismo per la sua dura presa di posizione nei confronti dei migranti provenienti dal Medio Oriente. Tuttavia, secondo il conduttore di Fox News Tucker Carlson Orban ha ragione: la civiltà europea rischia davvero l’estinzione.

Ieri, durante il discorso di apertura della campagna di rielezione del suo partito, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha avvertito che i politici di Bruxelles, Berlino e Parigi stanno distruggendo la civiltà occidentale con il loro entusiasmo sull'immigrazione di massa. Secondo il premier ungherese, l'immigrazione selvaggia dal Medio Oriente potrebbe portare alla formazione in Europa di una maggioranza musulmana, che minaccerebbe direttamente la cultura cristiana europea esistente da migliaia di anni.

Come mostrano i sondaggi, la maggior parte degli europei è generalmente d'accordo. In passato, la maggior parte delle persone in Germania, Francia, Italia, Belgio e altri paesi hanno detto che vogliono un congelamento totale dell'immigrazione dai paesi musulmani.