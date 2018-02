Attese gelate anomale nelle provincie russe

"Nella regione di Tver ci sarà una temperatura anomalmente bassa. Dal 22 al 25 febbraio 2018 le previsioni mostrano gelate fino a —27°C, dal 26 al 28 fino a —33" riporta l'ufficio del Ministero delle emergenze della regione.

Nelle regioni di Jaroslav e Kostroma dal 22 al 28 ci saranno temperature fino a —25°C per poi tornare ad una temperatura comunque più bassa della norma, tra i —9°C e i —17°C.

I soccorritori esortano, quanto possibile, di non trattenersi allungo in strada, indossare vestiti caldi, scarpe pesanti ed evitare assolutamente di bere alcolici. Per gli autistidesiderabile è consigliato evitare di fare viaggi lunghi, e di essere estremamente cauti e attenti sulle strade, nonché mantenere basse velocità. Il Ministero delle situazioni di emergenza ricorda anche che quando si è al freddo, bisogna muovertsi e respirare costantemente con il naso, non con la bocca.