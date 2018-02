Siria, le forze nazionali sono entrate ad Afrin

Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che le milizie si erano ritirate dopo essere cadute sotto il fuoco dell'artiglieria turca.

"Erdogan si è rivelato essere un cattivo poliziotto oggi, dicendo che ha fermato il movimento delle forze siriane che si stavano dirigendo verso Afrin. Si tratta di un errore grossolano perché l'esercito è già ad Afrin", ha detto Hedu.

Egli ha spiegato che i curdi sono in costante contatto con l'esercito siriano e le autorità locali di Afrin.

In precedenza, alcuni media hanno riferito che i curdi si sono accordati con Damasco per far entrare ad Afrin le truppe governative. Ankara ha bollato tali dichiarazioni come false, parte di una campagna di disinformazione. Allo stesso tempo, Erdogan ha detto che le truppe turche circonderanno la città "nei prossimi giorni".

Il 20 gennaio la Turchia ha lanciato l'operazione "ramo d'ulivo" contro i curdi a Afrin, nel Nord della Siria, che Ankara considera terroristi. Damasco ha condannato l'invasione turca, mentre Mosca ha esortato tutte le parti a rispettare l'integrità territoriale della Siria.