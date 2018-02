Turchia scioccata dalla proposta del Pentagono su lotta al PKK

"Questa è una strana dichiarazione… siamo tutti molto sorpresi. Né prima, né dopo, né durante il mio incontro con McMaster, né durante l'incontro fra il nostro presidente con Tillerson questo argomento era all'ordine del giorno… Probabilmente si sono resi conto che la cosa non è convincente e hanno preferito non insistere", ha detto Kalyn in una conferenza stampa ad Ankara.

In precedenza, il ministro della Difesa turco Nurettin Dzhanikli ha detto che durante una riunione con Mattis da Washington è stato proposto di coinvolgere le forze di autodifesa curdo-siriane (YPG) nella lotta contro il Partito dei lavoratori del Kurdista (PKK). La Turchia considera l'YPG un'organizzazione terroristica collegata al PKK.