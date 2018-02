Turchia in contatto con Damasco attraverso Mosca

"Non stiamo parlando della presenza di contatti ufficiali tra noi e il regime siriano. C'è un meccanismo specifico, creato da noi, come uno dei tre stati garanti nel quadro del processo di Astana, per coordinare l'azione sul territorio siriano, di volta in volta.. Mandiamo messaggi al regime siriano attraverso la Russia e l'Iran. C'è un contatto indiretto, ma in situazioni di emergenza, se necessario, la nostra intelligence può stabilire un contatto diretto", ha dichiarato il portavoce di Erdogan Ibrahim Kalyn.