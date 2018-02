Russia, Lavrov in visita ufficiale in Slovenia

Il ministro degli Esteri russo oggi è in visita ufficiale in Slovenia.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si recherà in visita in Slovenia oggi per tenere colloqui con il presidente del paese Borut Pahor e il ministro degli esteri Karl Erjavec.

Al centro dei colloqui, secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, il potenziale per lo sviluppo delle relazioni bilaterali nel campo politico, commerciale, economico e umanitario tra i due paesi.