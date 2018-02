Corea, USA: rammarico per incontro con Pence annulato da Pyongyang

Gli Stati Uniti si rammaricano per la decisione della Corea del Nord di annullare un incontro con il vicepresidente Mike Pence che avrebbe dovuto svolgersi in Corea del Sud durante le Olimpiadi: lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert in una nota.

Durante la recente visita del vicepresidente [Pence] in Corea del Sud, si legge, "è emersa la possibilità di un breve incontro con i leader della delegazione nordcoreana. All'ultimo minuto, i funzionari della RPDC hanno deciso non procedere con la riunione. Ci rammarichiamo per il loro fallimento nel cogliere questa opportunità".