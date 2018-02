Sondaggio: la Russia fa parte dell'Europa?

Secondo i dati del sondaggio Sputnik Opinioni, condotto dalla compagnia Ifop per l'agenzia d'informazione e radio Sputnik:

Gran parte dei francesi (65%), il 46% dei tedeschi e più della metà dei cittadini britannici (52%) non considera la Russia parte dell'Europa. Solo in Polonia, una percentuale significativa degli intervistati, più di tre quarti (77%), è convinta che la Russia appartenga all'Europa.

Le persone anziane (oltre 35 anni) e le persone con un alto livello di istruzione considerano più spesso la Russia parte dell'Europa.

Francia

I francesi più anziani (35+) hanno più probabilità di considerare la Russia come Europa rispetto ai giovani (32% contro 21%)

I residenti di Parigi (regionne parisienne) sono inclini a credere che la Russia sia Europa più spesso rispetto agli abitanti della provincia (37% contro il 27%)

I membri del partito Modem hanno significativamente più probabilità rispetto ai membri di altri partiti di credere che la Russia sia Europa (43% del Modem contro il 21% de La République en marche!)

Germania

Anche in Germania, la generazione più anziana (oltre 35) è più probabile (51%) che consideri la Russia come parte dell'Europa rispetto ai giovani (43%)

Il miglior risultato si ottiene dai tedeschi istruiti (2° e 3° ciclo di istruzione) che hanno significativamente più probabilità (63%) rispetto agli intervistati con bassi livelli di istruzione di ritenere che la Russia faccia parte dell'Europa (47%).

I residenti della Germania dell'Est (59%) riconoscono più spesso la Russia come Europa rispetto ai tedeschi occidentali (47%)

Regno Unito

I residenti di Londra sono più inclini (42%) rispetto ai residenti di altre regioni, a ritenere che la Russia sia parte dell'Europa.

I liberaldemocratici credono in modo significativo (51%) rispetto ai membri di altri partiti che la Russia faccia parte dell'Europa, per esempio nell'UKIP/BNP solo il 28% crede sia così.

Polonia

I più anziani (35+) tendono di più (81%) rispetto ai giovani sotto i 35 anni (68%) a sostenere che la Russia sia parte dell'Europa.

Le persone con istruzione superiore (84%) tendono a ritenere di più che la Russia sia parte dell'Europa rispetto alle persone con istruzione primaria (61%).

La sinistra e i centristi (83%) riconoscono più spesso la Russia come parte dell'Europa rispetto alla destra (77%).

© Sputnik/ Sondaggio: la Russia fa parte dell'Europa?

Il sondaggio è stato condotto per Sputnik News dalla più antica società francese di sondaggi d'opinione in Francia, Ifop, dal 20 al 27settembre 2017 in Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia. Il campione rappresenta la popolazione per sesso, età e geografia. L'errore massimo per i dati in totale per paese è più o meno intorno al 3,1% con un livello credibilità del 95%.

Informazioni sul progetto Sputnik Opinioni

Il progetto internazionale sullo studio dell'opinione pubblica è stato lanciato a gennaio 2015. I partner del progetto sono le note società di ricerca Populus, Ifop e forsa. Nell'ambito del progetto Sputnik, le opinioni vengono regolarmente condotti sondaggi dell'opinione pubblica in Europa e negli Stati Uniti sulle questioni sociali e politiche più rilevanti.

Sputnik (sputniknews.com) è un'agenzia di stampa e radio con un hub di informazioni multimediali in decine di paesi. Sputnik include siti in più di 30 lingue, trasmissioni analogiche e digitali, applicazioni mobili e canali su social network. La News feed di Sputnik è attiva 24 ore su 24 in inglese, arabo, spagnolo e cinese.