Afghanistan, ISIS cercherà di prendere il controllo del traffico di eroina

L'Isis cercherà di prendere il controllo del traffico di eroina in Afghanistan. Lo ha annunciato il capo del Centro anti-terrorismo del Commonwealth delle Nazioni Indipendenti (CIS ATC), Andrey Novikov.

"Tenendo conto delle informazioni ricevute dai nostri partner, vediamo un probabile scenario di attività in aumento in Afghanistan nel prossimo futuro. Vi sono motivi per credere che Daesh cercherà di ottenere il controllo del traffico di eroina", ha detto durante un incontro dei responsabili dei centri anti-terrorismo dei paesi della CSI.

L'ATC è stato istituito nel giugno 2000 dal consiglio dei capi di stato delle ex repubbliche sovietiche. Il Centro ha sede nella capitale russa, Mosca, e il suo ufficio di rappresentanza in Asia centrale si trova a Bishkek, in Kirghizistan.