Dopo Belgio e Russia Gerard Depardieu è attratto dall'Algeria

In un'intervista al quotidiano La Provence, nel bel mezzo della pubblicità della seconda parte del film "Marseille", l'attore ha espresso il suo desiderio di stabilirsi nella "terra dei Berberi", scrive il giornalista di Le Figaro Robin Cannone.

Lunedì l'attore 69enne ha dichiarato a La Provence: "Forse sarà difficilmente capito. Presto mi sistemerò in Algeria, tra l'altro Eric Cantona vive ad Orano. Ho scelto l'Algeria. E' un grande Paese. Voglio dire che in patria i marsigliesi algerini non hanno il coraggio di dire un quarto di quello che dicono. Si perde il senso di riverenza…Mi interessa la storia dell'Algeria: è un popolo di grande intelligenza, la cui vita è stata rovesciata da una guerra scellerata nel 1830", ha aggiunto l'attore.