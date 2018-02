La Polonia costruirà barriere lungo i confini con Ucraina e Bielorussia

Il progetto costerà allo Stato polacco 150 milioni di zloty (42 milioni di dollari). Secondo il ministro dell'Agricoltura della Polonia Krzysztof Jurgiel, si stanno ultimando i dettagli ed il disegno di legge dovrebbe essere portato in Parlamento entro la fine di marzo, segnalano le agenzie di stampa russe.

"Creiamo una barriera che deve fermare l'afflusso di cinghiali in Polonia. Questo approccio consentirà di eliminare il fenomeno della peste suina africana", ha affermato il ministro, assicurando che la Polonia non ha bisogno di alcuna autorizzazione della Commissione Europea per realizzare questo piano.