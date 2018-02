"Come già accennato, ci sono cittadini russi in Siria che si sono trasferiti lì per vari scopi e motivazioni personali. Non è compito del ministero degli Esteri valutare la legalità e la correttezza di tali decisioni", chiarisce il dicastero diplomatico di Mosca.

Il ministero degli Esteri ha sottolineato che tra i partecipanti agli scontri non c'erano militari russi. Allo stesso tempo tutte le vittime sono state aiutate a tornare in Russia.