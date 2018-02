Liberation: il caso doping nel curling suscita più domande che rancore

Per tutte le persone legate al curling, la positività ai test antidoping dell'atleta russo Alexander Krushelnitsky alle Olimpiadi di Pyeongchang suscita più domande che rancore, scrive il giornale francese.

Il curling è una disciplina in cui sono molto più importanti la strategia e la precisione, piuttosto che la forza, osservano gli esperti di questo sport, pertanto non capiscono come sia potuta emergere la positività al test antidoping dell'atleta russo Alexander Krushelnitsky. Tuttavia, osserva Libération, se si tratta di meldonio (mildronato, nome commerciale meldonium — ndr), ci sarebbero stati dei benefici: questa sostanza aiuta ad allenarsi di più e previene gli attacchi cardiaci.