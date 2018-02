UE preoccupata dal peggioramento della crisi umanitaria in due province siriane

L'Unione Europea è preoccupata per il grave peggioramento della situazione umanitaria nelle zone di de-escalation di Idlib e Guta in Siria, hanno dichiarato il capo della diplomazia UE Federica Mogherini e il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides.

La Mogherini e Stylianides sottolineano che "l'accesso umanitario senza ostacoli per i civili in Siria e la protezione della popolazione e delle infrastrutture civili sono compiti urgenti".

"L'Unione europea invita tutte le parti in conflitto, così come i garanti delle quattro zone di de-escalation, a prendere tutte le misure necessarie per garantire la riduzione delle violenze, la difesa del popolo siriano sulla base del rispetto del diritto umanitario internazionale e l'urgente accesso agli aiuti umanitari. Non esiste una soluzione militare al conflitto, chiediamo a tutte le parti di ricoprire un ruolo attivo nel processo politico sotto l'egida dell'ONU", si afferma nel comunicato.