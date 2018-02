Governo consenso nazionale libico e maresciallo Haftar chiedono aiuto alla Russia

"Khalifa Haftar si è sempre rivolto a noi per aiuti militari, è sempre stato attratto dalle questioni degli armamenti e per l'addestramento in campo militare" ha detto Dengov durante il convegno internazionale "La Russia in Medio Oriente: un gioco in tutti i campi" organizzato dal club di discussione internazionale Valdai.

"La cosa più interessante è che anche il governo del consenso nazionale si è rivolto a noi. Da poco è venuto il capo della guardia presidenziale che si è rivolto per le questioni tecnico-militari. Tutti vogliono assistenza militare da noi, ma oggi, grazie al Ministero degli esteri e alla posizione del presidente siamo vicini a tutti" ha detto Dengov.

Dopo il rovesciamento e l'omicidio durante il conflitto armato di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia sta vivendo un periodo di grave crisi. Il paese è spaccato in due parti: nella parte orientale della città di Tobruk governa il parlamento eletto nelle elezioni generali, mentre ad ovest, a Tripoli, la capitale, legifera il governo di consenso nazionale, costituito con il sostegno delle Nazioni Unite e l'Unione Europea. Le autorità nella parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e collaborano con l'esercito nazionale libico, guidato dal maresciallo Khalifa Haftar, impegnato in una lunga guerra contro gli islamisti.