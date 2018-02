La Russia ha trovato nuovo partner militare

Secondo i media arabi, il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha ordinato al Ministero della difesa di iniziare la cooperazione militare con il Libano al fine di aprire i porti e gli aeroporti del paese per il transito di navi e aerei russi. La cooperazione comprende anche esercitazioni militari congiunte, attività antiterrorismo e addestramento da parte degli istruttori russi dell'esercito libanese.

Le prospettive per la cooperazione russo-libanese, secondo l'interesse nazionale, saranno un ulteriore mal di testa per gli Stati Uniti.

© REUTERS/ Aziz Taher In Libano pronte a schierarsi tutte le formazioni della Resistenza

Fino a poco tempo fa, l'esercito libanese era orientato verso l'Occidente. La maggior parte delle armi e delle attrezzature dei libanesi sono di produzione occidentale. Secondo il programma di assistenza Security Monitor del Centro per la Politica Internazionale (CIP), gli Stati Uniti negli ultimi 10 anni hanno esportato armi in Libano per più di 357 milioni di dollari.

Il partenariato con la Russia darà al Libano un "ombrello protettivo" contro Israele, e in aggiunta, con la minaccia di firmare un accordo con la Federazione russa a Beirut potrà ricattare i suoi partner occidentali