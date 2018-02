Pentagono: l'esercito americano si prepara a "guerra multi-dominio"

L’esercito americano deve essere pronto a condurre una guerra multi-dominio, scrive il National Interest citando il direttore delle Forze armate statunitensi per il bilancio, il maggiore generale Paul Chamberlain.

Così il direttore del Pentagono ha commentato il progetto del budget della difesa per il 2019, prevedendo un aumento della spesa per la difesa.

"Tali potenze revisioniste come la Russia e la Cina, i regimi canaglia della Corea del Nord e l'Iran, insieme ad altre organizzazioni terroristiche rappresentano una grave minaccia per gli interessi dei nostri concorrenti regionali nella regione Asia-Pacifico e in Europa, e stanno studiando i punti di forza e di debolezza dell'esercito USA da più di dieci anni. I loro sforzi di modernizzazione stanno gradualmente livellando i nostri vantaggi competitivi, quindi questo progetto di difesa è volto a garantire la superiorità dell'esercito americano" ha detto Chamberlain.

Il generale ha anche definito i compiti chiave dell'esercito americano.

"L'esercito deve essere pronto quando necessario per vincere una guerra multi-dominio, che richiede precisione nell'uso degli armamenti, guerra elettronica, attacchi nel cyberspazio e nello spazio esterno. Inoltre, le forze armate del paese devono essere in grado di colpire il nemico e aumentare la capacità di sopravvivenza delle proprie forze in opposizione ad un nemico dotato di alta tecnologia" ha affermato Chamberlain.

Secondo lui, il nuovo progetto di bilancio consentirà all'esercito degli Stati Uniti "di essere più letale, di essere flessibile e pronto a contrastare le minacce attuali e future".

Il maggiore generale ha spiegato che il bilancio prevede la lotta al terrorismo e fornisce finanziamenti per le operazioni antiterrorismo.

Egli ha anche indicato le sei aree principali della modernizzazione dell'esercito USA: lo sviluppo di armi ad alta precisione, la creazione di una nuova generazione di veicoli da combattimento, il progetto di sostituzione di aerei militari a favore di aerei a decollo verticale, il miglioramento dei sistemi di comunicazione all'interno delle forze armate, il miglioramento dei sistemi di difesa aerea e di difesa missilistica per aumentare la potenza di fuoco totale.

Chamberlain afferma che gli sforzi di ammodernamento consentiranno all'esercito americano di ottenere una superiorità tecnologica rispetto ai suoi rivali più vicini.