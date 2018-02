Nel 2017, c'è stato un aumento significativo del fatturato commerciale tra i due stati. In particolare, il volume delle esportazioni russe verso l'Ucraina ammonta a $ 7,2 miliardi con un incremento di quasi il 140% in più rispetto all'anno precedente. Il volume delle importazioni di beni ucraini in Russia, a sua volta, ha raggiunto i $3.9 miliardi di dollari, con un incremento di quasi il 110% in più rispetto al 2016. Il saldo negativo nel commercio dell'Ucraina con la Russia è di quasi 3,3 miliardi di dollari.

I principali partner commerciali dell'Ucraina tra i paesi europei lo scorso anno sono stati Polonia, Paesi Bassi, Germania, Ungheria, Spagna, Italia e Turchia.

In generale, il volume totale delle esportazioni in ucraina di merci lo scorso anno è pari a 43,3 miliardi di dollari, con una crescita del 119% rispetto al 2016, mentre le importazioni sono pari a 49,6 miliardi di dollari che rispetto ai dati all'anno precedente sono aumentate di quasi il 127%.

All'inizio il parlamento ha affermato che Kiev aveva perso quasi la metà del PIL a causa delle sanzioni anti-russe adottate dagli stati occidentali.