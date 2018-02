Svezia pronta ad inviare truppe in Donbass

La Svezia è pronta ad inviare truppe nell’est dell’Ucraina come parte della missione di pace dell’ONU, ha dichiarato il Ministro della difesa del paese Peter Hultqvist in un'intervista con Radio Svedese.

Alla domanda se vede un rischio nel fatto che i soldati svedesi agiscano vicino ai confini russi, il Ministro ha dichiarato che per ora non è noto in che maniera si svolgerà l'operazione, e che dunque non vuole speculare".

Della volontà di mandare forze di pace in Donbass ha dichiarato anche la Bielorussia.

In precedenza Vladimir Putin si è detto a favore all'invio di truppe di pace ONU nell'est dell'Ucraina. Ha sottolineato che si tratterebbe di inviare li solo membri di sicurezza dell'OSCE. Il Cremlino ha osservato che la questione del dispiegamento di truppe di pace deve essere risolta congiuntamente con i rappresentanti delle repubbliche non riconosciute.

Le autorità ucraine insistono sull'invio di un contingente di mantenimento della pace a lungo termine e un dispiegamento della missione ONU in tutto il Donbass, fino al confine con la Russia. Come ha affermato il presidente Petro Poroshenko, le forze di pace dovrebbero "assicurare il ritorno di questi territori alla sovranità ucraina".