Siria, portavoce Erdogan: arrivo soldati Assad ad Afrin? Propaganda

Kalin non esclude comunque che ci possano essere state trattative segrete.

I resoconti dei media sull'ingresso delle truppe governative siriane nel distretto di Afrin sono "propaganda nera", ma "la trattativa segreta" su questo tema non può essere esclusa: lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan Ibrahim Kalin.

Ieri l'agenzia di stampa SANA aveva riferito che le forze popolari siriane sarebbero arrivate ad Afrin in poche ore per sostenere i curdi contro le forze turche.

"È chiaro — ha detto Kalin, come riportato dal quotidiano Hurriyet — che le relazioni sull'accordo tra il regime e le YPG sono propaganda nera, ma ciò non significa che non possano esserci negoziazioni segrete e oscure".