Un americano e un indiano hanno fatto un panino con la Terra (il pianeta)

Lee St. John del Minnesota, ha avuto un'idea geniale: fare un panino con la Terra. Non con la terra, ma con la Terra intesa come pianeta.

Per questa impresa ha conosciuto un ragazzo in India che lo ha aiutato ad attuare il piano.

St. John ha conosciuto su internet Subash Luitel, un ragazzo indiano, e subito gli ha proposto la sua idea. La ricetta è molto semplice: Lee mette una fetta di pane a terra (sulla Terra) nel suo paese, il ragazzo indiano fa lo stesso dove si trova dall'altra parte del mondo; ecco fatto: il panino più strano del mondo è pronto, riferisce Mashable.

All'inizio Subash era diffidente, ma poi si è lasciato coinvolgere. Alla fine i ragazzi allo stesso tempo hanno messo sulla terra due fette di pane, come prova si sono scambiati le foto. In questo modo sono riusciti a dimostrare che tutti noi viviamo in un grande panino).