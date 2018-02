Sul web arriva il sito che traccia la macchina "Tesla Roadster" nello spazio

L'ingegnere americano Ben Pearson insieme alla NASA ha creato il sito Whereisroadster.com (tradotto "Dov'è Roadster?"), che consente di tracciare la posizione del veicolo spaziale Tesla Roadster in tempo reale.

Secondo Pearson, molte persone hanno a cuore la sorte del progetto unico di Elon Musk, riferisce The Verge.

In precedenza era stato riferito che all'inizio di febbraio il razzo più pesante del mondo Falcon Heavy con a bordo la macchina Tesla Roadster era stato lanciato dalla Terra per raggiungere Marte.

Il sito web Whereisroadster.com fornisce informazioni dettagliate sul movimento della macchina "Tesla" nello spazio. In particolare viene mostrata la sua distanza dalla Terra e da Marte, così come la velocità del razzo Falcon Heavy in cui si trova l'auto (10.800 chilometri all'ora).